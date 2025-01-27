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Yalova'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
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Yalova’da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir uyuşturucu taciri gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirilen B.B. tutuklandı.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu B.B.'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda şahsın ikametinde yapılan aramada mutfak tipi hassas terazi, çok sayıda şeffaf naylon kilitli poşet, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 0.33 gram ağırlığında yeşil bitki parçaları, 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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