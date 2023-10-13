Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı
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Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir zanlı uyuşturucu ticareti şüphesiyle gözaltına alındı. Operasyonda, zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda satışa hazır sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.Ş'nin evinde ve iş yerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki evine ve Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi Ö.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.