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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir zanlı uyuşturucu ticareti şüphesiyle gözaltına alındı. Operasyonda, zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda satışa hazır sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.