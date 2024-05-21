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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alınırken 193 gram skunk ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alınırken 193 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "torbacı" olarak tabir edilen ve sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A'nın ikametlerinde arama yapıldı. Aramalarda 3 parça halinde toplam 193 gram skunk, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 adet fişek ele geçirildi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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