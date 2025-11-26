Haberler

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Kişi Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Kişi Tutuklandı
Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 10 operasyon gerçekleştirdi ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından Kasım ayı içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-25 kasım tarihleri arasında, Yalova ve iller arası uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 10 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 605,56 gram metamfetamin, 554,11 gram sentetik kannabinoid, 132 gram sentetik kannabinoid kimyasal sıvı, 90,01 gram A-M kimyasal madde, 22,09 gram esrar, 9 adet sentetik ecza grubu hap, 0,35 gram kokain, 3 hassas terazi, 3 tabanca, 28 adet tabanca mermisi ve 3 bin TL ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçu çerçevesinde toplam 17 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 12 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, devam eden çalışmalarda "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - YALOVA

