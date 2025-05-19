Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 6 Tutuklama

Yalova'da Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da düzenlenen operasyonda bir ikametin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi. Operasyonda toplam 138 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 6 tutuklama

YALOVA - Yalova'da bir ikameti uyuşturucu imalathanesine çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 138 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir ikametin "uyuşturucu madde imalathanesi" olduğu bilgisine ulaştı. 18 Mayıs 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında yapılan operasyon sonucunda katı ve sıvı hallerde toplam 138 kilo 800 gram metamfetamin, 19 kilo 50 gram ara kimyasal madde, metamfetamin imalatında kullanılan terazi, elektrikli ocak, süzgeç, kurutma kağıtları, muşamba, tencereler, kovalar ve plastik kutular ele geçirildi.

Ayrıca suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen zarf içinde 95 bin 200 lira nakit paraya el konuldu.

Adreste bulunan F.T, H.T., D.J., M.M. ve M.N.P. ve adreste bulunan şahıslarla iştirak halinde olduğu tespit edilen Y.T. yakalanarak gözaltına alındı.

TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen 6 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı

Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü

Trump son anda programı değiştirdi, önce Zelenski ile görüştü
Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı! Sarı-kırmızılılardan açıklama

Galatasaraylı taraftar Kadıköy'de güpegündüz silahlı saldırıya uğradı
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok

Fenerbahçe yöneticisi söyledi diyerek o isimleri bombaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.