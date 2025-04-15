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Yalova'da Tefeci Operasyonu: 3 Gözaltı

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Yalova'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda M.Y., T.Y. ve K.Y. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ve 16 kartuş fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden K.Y. serbest bırakılırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yalova'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

YALOVA - Yalova'da düzenlenen tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ekim 2024 ve 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, M.Y. T.Y. ve K.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Altınova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet kartuş fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y. ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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