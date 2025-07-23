Yalova'da Tarlada Yangın: Yüzlerce Saman Balyası Kül Oldu
Çiftlikköy ilçesindeki bir tarlada çıkan yangında yüzlerce saman balyası yangında kül oldu. Yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangında yüzlerce saman balyası kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında tarlalarda bulunan yüzlerce saman balyası alev alarak kül oldu. Yangına Yalova, Çiftlikköy ve Altınova itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Alevleri söndüren ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa