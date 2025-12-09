Haberler

Yalova'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Yalova'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan 16 MEU 26 plakalı otomobil takla attı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

