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Yalova'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Yalova'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Yalova'da bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

Yalova'da bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi orta refüjünde çanta olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çanta çevresinde polis güvenlik önlemlerini alırken olay yerine bomba imha ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin fünye ile patlattığı çanta boş çıkmasıyla herkes derin nefes aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Ömer 3. Sayfa Haberler

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