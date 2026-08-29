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Çınarcık'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Çınarcık'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Hasanbaba mevkii alt geçidinde meydana gelen kazada pikap ile hafif ticari araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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