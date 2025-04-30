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Yalova'da park halindeki araçlara çarpan cip yan yattı... O anlar kamerada

Yalova'da park halindeki araçlara çarpan cip yan yattı... O anlar kamerada
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Yalova'da park halindeki araçlara çarpan cip yan yattı.

Yalova'da park halindeki araçlara çarpan cip yan yattı... O anlar kamerada

YALOVA - Yalova'da sokağa hızlı giren cip, motosiklet ve hafif ticari araca çarparak yan yattı. 4 aracın hasar gördüğü kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansdı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi'nden Bora Sokak'a hızlı şekilde giren cip, önce yol kenarında bulunan motosiklete, sonrasında 16 AVP 700 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Cipin çarptığı hafif ticari araç ise önünde park eden 77 ABV 538 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkiisiyl otomobil de önündeki katı atık konteynerına çarptı. 4 aracın karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cip sürücüsü kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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