Yalova'da Orman Yangını: Hayriye Köyü Alevlere Teslim Oldu
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Hayriye köyü, Berkece yaylası kırsalında saat 14.15 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevlerin yayıldığı yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi. - YALOVA