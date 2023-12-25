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Yalova'da Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aşağı indirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkarak mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aşağı indirildi.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesindeki 4 katlı bir binanın çatısında köpeği gören vatandaşlar şaştı kaldı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıya henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen köpek, bölgeye gelen Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla aşağıya indirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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