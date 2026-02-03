Haberler

Yalova'da denizde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit edildi

Güncelleme:
Yalova'da feribot iskelesi açıklarında su yüzeyinde bulunan kadın cesedinin kimliği tespit edildi. Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan Yeliz Ay'a ait olduğu öğrenilen cesedin kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan İDO Feribot İskelesi açıklarında deniz yüzeyinde cesedi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Denizden çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan araştırmada cesedin Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde çalışan Yeliz Ay'a (40) ait olduğu tespit edildi. Ay'ın kesin ölüm sebebinin araştırıldığı bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

