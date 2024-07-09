Yalova'da Evde Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin terasında kenevir bitkisi yetiştiren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, N.E.'nin Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasında kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunu aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 54 kök Hint keneviri bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan N.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA