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Yalova'da Evde Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi evinin terasında kenevir bitkisi yetiştirdiği gerekçesiyle yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin terasında kenevir bitkisi yetiştiren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, N.E.'nin Çınarcık ilçesinde bulunan evinin terasında kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunu aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 54 kök Hint keneviri bitkisi ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan N.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çınarcık Kenevir Yalova 3.Sayfa Güncel Haberler

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