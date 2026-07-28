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Yalova'da gayrimenkul ofisinde kanlı son

Yalova'da gayrimenkul ofisinde kanlı son
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Yalova’da bir gayrimenkul ofisinde meydana gelen olayda, bir kadın iş yeri sahibini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Yalova'da bir gayrimenkul ofisinde meydana gelen olayda, bir kadın iş yeri sahibini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan Yerlitürk Gayrimenkul'de meydana gelen olayda 49 yaşındaki Gül Nihal Akçal, iş yerine gelerek 40 yaşındaki Enes Vasfi Yerlikaya'ya tabancayla ateş etti ardında aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akçal ile Yerlikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri iş yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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