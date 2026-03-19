Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 3 sınır dışı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama, 3 sınır dışı
Yalova'da polis, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer 3'ü sınır dışı edilmek üzere teslim edildi.

Yalova'da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklanırken 3'ü hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Harekat destekli DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde şüphelilerin ikametlerine gerçekleştirilen operasyonda dijital materyallerle 4 zanlı yakalandı. Şüphelilerden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Ayrıca operasyon sırasında evde bulunan 4 şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
