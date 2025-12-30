Yalova'da DAEŞ operasyonları sabaha kadar sürdü

Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonları sonrasında kentin birçok noktasında çok sayıda operasyon gerçekleştiriliyor. Dün gece özel harekat destekli terör ekipleri sabaha kadar birçok mahallede operasyon düzenledi. Vatandaşlar da polislerin operasyonlarına destek verdi.

29 Aralık 2025 tarihinde gece 02.00 sıralarında Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ terör örgütüne yönelik İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyon esnasında çıkan çatışmada polis memurları Turgut Külünk, Yasin Koçyiğit ve İlker Pehlivan şehit düşmüştü. Operasyonda 8 polis ve 1 bekçi ise yaralanmıştı. Sabah 9.40'a kadar süren operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

5 savcı görevlendirildi, operasyonlar devam ediyor

Yaşanan olay sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili 5 savcı görevlendirildi. Bu çerçevede çatışmanın yaşandığı İsmetpaşa Mahallesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında kolluk kuvvetleri gece boyunca çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda ekipler yoğun güvenlik önlemleri altında uzun namlulu silahlar ve çelik yeleklerle birçok ikamette arama gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca birçok ikamette aramalar gerçekleştirildi. Operasyona Yalova Emniyeti'nin yanı sıra çevre illerden birçok ekibin katıldığı öğrenildi.

Öte yandan, operasyonlarda 8 polis ve bir bekçi yaralanmıştı. Çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - YALOVA