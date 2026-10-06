Haberler

Yalova'da Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, 2 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, 2 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da ormanlık alanda kaybolan Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, düştüğü derede termal dronla tespit edilip yaklaşık 2 saatlik operasyonla yaralı kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan adam hastaneye kaldırılırken, jandarmanın moral sözleri dikkat çekti.

Yalova'da Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, ormanlık alanda kaybolduktan sonra düştüğü derede ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma ekibi yaşlı adama, "Devlet seni burada bırakır mı?" deyince duygusal anlar yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, yaşlı bir vatandaşın ormanlık alanda kaybolarak dereye düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazi aracı, 1 termal drone ve 10 personel sevk edildi. Termal dron ile yeri tespit edilen Hikmet amcanın kurtarılması için AFAD, UMKE, Jandarma ve Yalova Arama Kurtarma ekipleri (YSAK) koordineli çalışma başlattı. Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Amca bulunduğu dereden yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin Hikmet Amcayı bulduğu sırada, "Hikmet amca, nasıl bulduk seni? Devlet seni burada bırakır mı?" sözleriyle moral verdiği anlar da çalışmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hikmet amca, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari

Fon krizinin en büyük vurgunu! Fatma Betül'ü 10'a katlayan doktor
Trump'tan dizelde tarihi karar! 'Eşi benzeri görülmemiş adım' diyerek duyurdu

Trump'tan tarihi karar! "Eşi benzeri görülmemiş adım" diyerek duyurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık daha neler! Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak

Bu yapılan Boupendza'nın kemiklerini sızlatacak
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha

İki dev organizasyon daha İstanbul'a verildi
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı

Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e aşk dolu sözler: Sen benim her şeyimsin

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e: Sen benim her şeyimsin
Inter'in yıldızı Thuram, hayranlarından kurtulmak için ''Galatasaray'da oynuyorum'' dedi

Etrafını çeviren hayranlarından kurtulabilmek için bakın ne dedi