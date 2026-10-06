Yalova'da Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, 2 saatlik çalışmayla yaralı kurtarıldı

Yalova'da Alzaymır hastası 80 yaşındaki adam, ormanlık alanda kaybolduktan sonra düştüğü derede ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Jandarma ekibi yaşlı adama, "Devlet seni burada bırakır mı?" deyince duygusal anlar yaşandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, yaşlı bir vatandaşın ormanlık alanda kaybolarak dereye düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazi aracı, 1 termal drone ve 10 personel sevk edildi. Termal dron ile yeri tespit edilen Hikmet amcanın kurtarılması için AFAD, UMKE, Jandarma ve Yalova Arama Kurtarma ekipleri (YSAK) koordineli çalışma başlattı. Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Amca bulunduğu dereden yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin Hikmet Amcayı bulduğu sırada, "Hikmet amca, nasıl bulduk seni? Devlet seni burada bırakır mı?" sözleriyle moral verdiği anlar da çalışmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

Olay yerinde UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hikmet amca, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı