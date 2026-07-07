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Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Yalova'da komşusunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Yalova'da alacak verecek meselesi yüzünden komşusunu bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yalova'da alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunu bıçaklayarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz'da Gaziosmanpaşa Mahallesi Kazım Patıl Caddesi İlkbahar Sokak'ta meydana gelen olayda Baki O., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen komşusu Özge Kıtırcı Okuyan'a bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okuyan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Baki O. bir süre sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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