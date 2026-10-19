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Yalova'da 4 adreste silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Yalova'da 4 adreste silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Yalova'da 7 Ekim'de 4 adreste silah kaçakçılığı, imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yalova'da silah kaçakçılığı, imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7 Ekim günü 4 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 53 tabanca üst kapağı, 29 tabanca gövdesi, 62 tabanca namlusu, 155 tabanca horoz ve tetiği, 55 tabanca iğne kapağı, 37 tabanca yayı, 3 tabanca kabza parçası, 1 bıçak, 32 fişek, 5 av tüfeği kartuşu ve ruhsatsız silah yapımında kullanılan 226 metal parça ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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