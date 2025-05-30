Yalova'da 3 Katlı Bina Yangına Teslim Oldu

Yalova'da 3 Katlı Bina Yangına Teslim Oldu
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki Laledere köyünde bulunan 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının mangal kıvılcımlarından kaynaklandığı iddia edildi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyündeki 3 katlı bir bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Laledere köyünde bulunan 3 katlı evin çatı katında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Çiftlikköy ve Yalova itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede binanın çatı katına yayılan yangını kontrol altına alan ekipler daha sonra ise alevleri söndürdü. Ekipler daha sonra ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan yangının bahçe katında yapılan mangal çıkan kıvılcımların çatıyı tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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