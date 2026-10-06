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Yalova Altınova'da 20 yaşındaki tersane işçisi tanka düşerek hayatını kaybetti

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Yalova Altınova'da 20 yaşındaki tersane işçisi tanka düşerek hayatını kaybetti
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Yalova Altınova'daki Sefine Tersanesi'nde çalışan 20 yaşındaki işçi, güvertede yıkama yaparken tanka düşerek hayatını kaybetti. İddiaya göre menhol üzerindeki naylon nedeniyle açıklığı fark edemeyen işçi dengesini kaybedip tanka düştü; cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi'nde çalışan 20 yaşındaki Yılmaz Çelikbilek, geminin güvertesinde yaptığı çalışma sırasında tankın içerisine düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sefine Tersanesi'nde çalışan Yılmaz Çelikbilek, geminin güvertesinde yıkama çalışması yaptığı sırada boruları temizlemek için tank menholünün bulunduğu bölgeye yöneldi. İddiaya göre genç işçi, menholün üzerindeki naylon nedeniyle zemindeki açıklığı fark edemedi. Naylonun üzerine basmasıyla dengesini kaybeden Çelikbilek, tankın içerisine düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 20 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çelikbilek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cenazenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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