Yalova 3. sayfa haberi: Yalova'da ciple otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Yalova haberlerine göre Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ters şeritten giden otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ters şeritten giden otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova - Armutlu kara yolunda meydana gelen kazada, Yalova istikametinde seyreden Mehmet Kaya idaresindeki 34 CAA 035 plakalı cip Armutlu yönünde ters şeritten ilerleyen Muhammed Furkan Güçlüöver'in kullandığı 06 DDG 804 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulans Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çınarcık Esenköy Yalova 3. Sayfa Haberler

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