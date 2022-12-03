Yalnız yaşayan yaşlı kadın ev yangınında hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Beyağıl köyünde 80 yaşındaki Nafiz Erol'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangında 80 yaşındaki Nazif Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un evinde yalnız yaşadığı bildirilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ulukışla İtfaiye Niğde 3. Sayfa Haberler

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