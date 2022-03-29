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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulunduBİLECİK Bilecik'te 82 yaşında yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

BİLECİK Bilecik'te 82 yaşında yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli Köyü'nden yalnız yaşayan Necati Altay ziyarete gelen bir yakını şahsı yerde yatar vaziyette buldu. Durumu hemen jandarma ve muhtara haber verirken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Necati Altay cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evde yaptıkları incelemede ardından merhumun cansız bendeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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