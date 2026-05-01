Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Olay, Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen yakınları Engin D.'yi odada hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Engin D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Engin D.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı