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Eskişehir'de şüpheli ölüm: 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli ölüm: 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
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Eskişehir’de dün gece saatlerinde bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 40 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulunurken, olayın şüpheli bulunması üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 40 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulunurken, olayın şüpheli bulunması üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Beyit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki M.U. isimli erkek şahsın yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin eve girmesiyle M.U. hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Cansız beden, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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