Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli, polise yakalandı

Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ş.K. (38) isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olduğu öğrenilen şahsın, gizlenmek gayesiyle bir adrese gittiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay, "hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca "kasten yaralama" suçundan da ifadeye yönelik aramasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı