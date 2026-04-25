Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli, polise yakalandı

Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ş.K. (38) isimli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olduğu öğrenilen şahsın, gizlenmek gayesiyle bir adrese gittiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 7 ay, "hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca "kasten yaralama" suçundan da ifadeye yönelik aramasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL

Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı! Banka faiziyle tazminat ödeyecek

Reklamı kapatmak isterken hesabı boşaltıldı
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Aynı şehir aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın

Daha neler göreceğiz? 3-5 etkileşim uğruna paylaştığı videoya bakın
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi

Tanju Özcan'ın yasak aşk skandalında adı geçen kadın ifade verdi
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan ilçe başkanı konuştu! İşte gençlik hali
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Herkesi derinden etkileyen görüntü