Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu: 3 silah ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda fişek ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız silah bulundurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamette adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet Glock ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet 6.35 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 56 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği ile 5 adet 6.35 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.O. (67) hakkında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı