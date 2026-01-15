Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli müzede sergilenmeye başlandı

Çanakkale Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş Müze Evi'ne, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli yapıldı.

Çanakkale Muharebesi'nin kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un doğduğu köyde yer alan Yahya Çavuş Müzesi'nde sergilenmek üzere yapılan hiperrealist heykel açıldı. Heykel, Yahya Çavuş Müzesi'nde ziyarete açıldı. Açılışa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Yahya Çavuş köy muhtarı Ali Sevinç ve köylüler katıldı. - ÇANAKKALE