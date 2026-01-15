Haberler

Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli müzede sergilenmeye başlandı

Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli müzede sergilenmeye başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş Müze Evi'nde, Çanakkale Savaşları'nın kahramanı Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli sergilendi. Heykelin açılışına yerel yöneticiler ve köylüler katıldı.

Çanakkale Ezine ilçesindeki Yahya Çavuş Müze Evi'ne, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Ezineli Yahya Çavuş'un hiperrealist heykeli yapıldı.

Çanakkale Muharebesi'nin kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş'un doğduğu köyde yer alan Yahya Çavuş Müzesi'nde sergilenmek üzere yapılan hiperrealist heykel açıldı. Heykel, Yahya Çavuş Müzesi'nde ziyarete açıldı. Açılışa, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Yahya Çavuş köy muhtarı Ali Sevinç ve köylüler katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu
Safaride 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu

Afrika'da 2 Türk'ün öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tanık konuştu