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Yağmurlu Havada Tır Kaza Yaptı: Bariyerlere Çarparak Ters Döndü

Yağmurlu Havada Tır Kaza Yaptı: Bariyerlere Çarparak Ters Döndü
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İstanbul Büyükçekmece'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayganlaşan bir tır bariyere çarparak ters döndü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.

İstanbul Büyükçekmece'de yağmurda kayganlaşan yolda kayan tır bariyere çarparak ters döndü. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece E-5 kara yolu Güzelce mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü yönüne seyreden plakası öğrenilemeyen tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyere çarpan tır ters döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasıyla trafik normale dönerken yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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