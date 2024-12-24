Yağmurda Kayganlaşan Yolda Tır Kontrolden Çıktı, Büyük Facia Önlenildi

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana süren yağmur yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, orta refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi. Kaza esnasında karayolunun her iki istikametinde araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İnan Yaman (31) idaresindeki 61 K 12161 plakalı tır, geceden bu yana süren yağmur yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan tır, orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi. Kaza esnasında karayolunun her iki istikametinde de araç bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, tır sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılmasıyla karayolundaki trafik akışını normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA