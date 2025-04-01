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Yağmur Suyuna Düşen Yavru Ördek Kurtarıldı

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Sivas'ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin haberdar etmesiyle olay yerine ulaşan ekipler, yavru ördeği güvenli bir şekilde çıkararak sahibine teslim etti.

Yağmur suyu hattına düşen yavru ördek kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta yağmur suyu tahliye hattına düşen yavru ördek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Kızılırmak Mahallesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Yavru ördeğin yağmur suyu hattında düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yavru ördeği kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yavru ördeği düştüğü yerden çıkaran itfaiye ekipleri, sahibine teslim etti.

Yağmur Suyuna Düşen Yavru Ördek Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAHMİ MEYVECİ - 3.Sayfa
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