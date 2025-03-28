Yağma Suçundan 18 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
Manisa Kırkağaç'ta, 'Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa Kırkağaç ilçesinde yağma suçundan 18 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Bakır Mahallesi'nde, "Konutta Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma" suçundan aranan ve 18 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç (47) isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa