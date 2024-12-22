Yağışlı Havada Tırın Dorsesi Kaydı, O Anlar Kamerada
Bursa'da yağmurlu havada seyir halindeki bir tırın dorsesi kayarak kontrolden çıktı. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Yağışlı havada tırın dorsesi kaydı: O anlar kamerada
BURSA - Bursa'da yağmurlu havada dorsesi kayan tır saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi, kaygan zeminde bir anda kaydı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa