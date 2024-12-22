Yağışlı Havada Tırın Dorsesi Kaydı, O Anlar Kamerada

Yağışlı havada tırın dorsesi kaydı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da yağmurlu havada dorsesi kayan tır saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Seyir halinde olan tırın dorsesi, kaygan zeminde bir anda kaydı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.