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Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Sürücü Kazadan Kaçarak Gitti

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İstanbul Arnavutköy'de yağışlı havada kontrolünü kaybeden bir otomobil sürücüsü, seyir halindeki bir hafif ticari araca çarptı ve olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı başka bir aracın kamera tarafından kaydedildi.

Kazaya sebebiyet verdi, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti

Kontrolden çıkan otomobil kazaya sebebiyet verdi, sürücüsü böyle kaçtı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybettiği aracıyla seyir halinde olan başka bir araca çarparak kaza yapmasına neden olup olay yerinden hızla kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy İlçesi'nde bulunan Bolluca - Göktürk yolunda gerçekleşti. Bir otomobil sürücüsü yağışlı havada kontrolünü kaybederek önce manevra yaptı daha sonra seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak kaza yapmasına neden oldu. Sürücü olay sonrasında arkasına bile bakmadan kaçtı. Kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, manevra yaparak kayan otomobilin hafif ticari araca çarpıp kaza yapmasına neden olduktan sonra hızla kaçtığı, hafif ticari aracın ise bariyerlere çarparak durabildiği görüldü.

Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Sürücü Kazadan Kaçarak Gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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