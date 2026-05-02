Bilecik'te yağışlı havada kaza: sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan araç yoldan çıkarken, meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu, Vezirhan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kara yolunda seyir halindeki 11 ABA 509 plakalı otomobil sürücüsü Özkan Ö. yağışlı havanın etkisiyle aracı kaydırarak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan kanala düştü. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Özkan Ö. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince müdahale yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
