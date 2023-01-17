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Hem yabancı plakalı hem de çakarlı! Kim bu vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişiler?

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de kim oldukları bilinmeyen bir grup, yabancı plakalı ve çakarlı araçla trafikte makas atıp drift yaptı. O anları sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlayan grubun yaptıklarını izleyen çok sayıda vatandaş yetkililere çağrıda bulunarak, insanların hayatlarını tehlikeye atan bu kişilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

İstanbul Başakşehir'de henüz kim oldukları bilinmeyen bir grup, altlarındaki yabancı plakalı ve çakarlı araçlarla trafikte terör estirdi. Seyir halindeki trafikte drift yapıp makas atan grup, sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

BİR DE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Çakarlar açık şekilde makas atan ve drift yapan kişiler o anları da sosyal medyadan paylaştı. Şahısların kim olduğu henüz bilinmezken video sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüntüleri izleyen çok sayıda vatandaş yetkililere çağrıda bulunarak insanların hayatını tehlikeye atan bu kişilerle ilgili işlem yapılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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