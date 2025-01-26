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Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

"Domates yıkıyordum" dedi, yalanı ortaya çıkınca 661 bin lira ceza kesildi

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Antalya'da jandarma ekipleri, ihbar üzerine gidilen adreste yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton tespit etti. Kendini "Domates yıkıyordum" diye savunan şahsın yapılan incelemeler sonucunda yaban keçisi avladığı ortaya çıktı. Şahsa 661 bin lira ceza kesildi.

2008 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ne giren ve halen "kırılgan" bir tür olarak listede yer alan yaban keçisi Antalya'da avlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gündoğmuş DKMP Şefliği ekipleri, Balkaya Mahallesi Semet Yaylası'nda bir kişinin yaban keçisi avladığı ve evine götürdüğüne dair ihbar üzerine harekete geçti.

"DOMATES YIKIYORDUM" DEDİ

Jandarma ekipleri ile adrese giden ekipler, yoğun kan kokusu ve yerde kan olduğu değerlendirilen yıkanmış beton ile birkaç yerde küçük et parçaları tespit etti. Kokunun nedeni sorulan kimliği açıklanmayan şüpheli, bugün hiç etle uğraşmadığını, domates yıkadığını iddia etti. Şüphe üzerine alınan örnek, DNA analizine gönderildi.

661 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Tohumculuk ve Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden çıkan analiz raporunda, örneğin yaban keçisine ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheliye 650 bin lira tazminat cezasına ek olarak 11 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Celik:

süper olmuş cezalar caydırıcı olmalı

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Haber YorumlarıFaruk Yigit:

Normal dana yeseydin 20 bin verirdin Sen keyfinden ödün vermezsen devlet sana 661 bin TL basarrrrr:))) artık bidaha dokunmazsın yaban hayvanlarına

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Haber YorumlarıUfuk Anlar:

Tamam ceza yedi de şimdi ne olacak

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Haber YorumlarıTwister:

şimdi 600 bini çıkarmak için yüzlercesi vurulacak

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Ceza az olmuş ; yalan konuştuğu için 5 yıl hapis cezası da verilmeliydi.

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