Yaban Domuzu Tehdidi Sonucu Çiftçi Öldü

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki çiftçi Ali Yıldız, gece saatlerinde gittiği tarlasında ölü bulundu. Şahsın yüzünde hayvan ısırıkları tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçlı Mahallesi Kahvaltıcılar Altı Mevkii'nde bulunan arazisine, ürünlerini yaban domuzlarından korumak amacıyla giden Ali Yıldız'dan bir daha haber alınamadı. Sabah saatlerinde evine dönmeyen Yıldız'ı merak eden eşi ve komşuları tarlaya gittiklerinde, yaşlı adamı hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Yüzünde hayvan ısırığına ait yaralar bulundu"

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, Yıldız'ın yüz bölgesinde hayvan ısırıklarına benzer izlere rastlandı. Şüpheli ölüm üzerine şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ali Yıldız'ın ölüm nedeninin netlik kazanması için jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

"Muhtardan yaban domuzu uyarısı"

Olayla ilgili açıklama yapan Ağaçlı Mahalle Muhtarı Serkan Tarakçı, bölgede son dönemde artan yaban domuzu tehdidine dikkat çekti. Tarakçı, "Bölgemiz adeta yaban domuzlarının istilası altında. Üreticiler ürünlerini koruyabilmek için gece saatlerinde arazilerine gitmek zorunda kalıyor. Ali Yıldız da o gece tarlasını korumak için çıkmış. Sabah dönmeyince yakınları aramaya çıkmış ve ne yazık ki acı tabloyla karşılaşmış" dedi. - AYDIN