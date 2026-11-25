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Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın kır evine giren hırsızların 6 çift kol düğmesi ve 1 saat çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin doğusundaki Norfolk'ta kraliyet ailesine ait Sandringham Malikanesi'ndeki Anmer Hall kır evine pazartesi akşamı giren 2 hırsız, koruma altındaki bir alana izinsiz girme ve hırsızlık suçlamalarıyla Norwich Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 34 yaşındaki Mirgen Doku ve 32 yaşındaki Arilen Ndoci'nin, Prens William ve Prenses Kate Middleton'a ait kır evinden 6 çift kol düğmesi ve 1 saati çaldığı ifade edildi. Bir personel tarafından fark edilen hırsızların, köpekler, dronlar ve bir helikopterin katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucu 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandığı aktarıldı. Savcılık, şüphelilerin su borusuna tırmanarak kır evine girdiğini, 3'üncü bir şüphelinin ise hala firarda olduğunu belirtti.

Arnavutça tercüman aracılığıyla konuşan ve savunma yapmayan Doku ve Ndoci'nin pazartesi günü yapılacak duruşmaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verildi.

Kraliçe II. Elizabeth hediye etmişti

Kır evi, Prens William ve Prenses Kate'e İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından 2011'de düğün hediyesi olarak hediye edilmişti. Hırsızlık olayı sırasında mülkün boş olduğu, olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Prensi William ve eşi Kate, kır evini tatillerde kısa süreli olarak kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı