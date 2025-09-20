Washington Eyaletinde Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti
ABD'nin Washington eyaletinde orduya ait MH-60 Black Hawk helikopterinin rutin eğitim görevi sırasında düşmesi sonucu 4 asker yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Washington eyaletinde orduya ait helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti.
ABD Kara Kuvvetleri Özel Harekat Komutanlığından yapılan açıklamada, orduya ait "MH-60 Black Hawk" helikopterinin Washington eyaletindeki Lewis-McChord Üssü'nün batısında çarşamba günü yerel saatle 21.00 sıralarında rutin eğitim görevi sırasında düştüğü ifade edildi. Kazada 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Nedeni henüz bilinmeyen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - SEATTLE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa