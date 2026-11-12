Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde 4 kişi vuruldu

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ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı