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Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde 4 kişi vuruldu

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ABD'nin başkenti olan Washington DC'de, Beyaz Saray'a yürüyüş mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olayın hemen ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde bulunan bir noktada 4 kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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