Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

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Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu

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Sanatçı Volkan Konak'ın KKTC'deki konserinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Acı haberi alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hızlı adımlarla hastaneye geldi.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak KKTC'deki konserinde fenalaşarak aniden yere yığıldı. İlk müdahale sahnede yapılan Konak'a kalp masajı yapıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı doktorların tüm çabasına rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

SİBEL CAN AĞLAYARAK HASTANEYE GELDİ

Acı haberi alan şarkıcı Sibel Can gözyaşları içinde hızlı adımlarla hastaneye geldi. Ayakta durmakta güçlük çektiği görünen Sibel Can, muhabirlerin yoğun ilgisi karşısında ağlayarak "Ne olur yapmayın çocuklar" diyebildi. Sibel Can'ın ardından Hakan Altun, Koray Avcı gibi isimler de soluğu hastanede aldı. Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"KAZIM'A SELAM SÖYLE BİZDEN"

Volkan Konak'ın ardından Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu'nun sözleri de yürek burktu. Koyuncu sosyal medya paylaşımında, "20 yıl önce ağabeyimi [Kazım Koyuncu] kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım'a da selam söyle bizden" dedi.

Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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