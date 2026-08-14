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Vize Randevu Şebekesine Operasyon: 37 Tutuklama

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İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlarla randevu sistemlerini kilitleyen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 6 ilde vize danışmanlığı adı altında randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik yürütülen soruşturmada 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve hakkında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 42 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D., Kadir Y., Hamide Y., Selin Y., Seçkin D., Sena D., Süleyman K, Yusuf F. G., Ömer S.A., Ayşe G., Berkay V., Cihat K., Çınar K., Emre C.M., Fadime N.K., Fatih B., Feyda T., Tuğba U., Özgür Ö., Pınar D., Sinem Ş.H., Tuğba A., Tunahan Ç., Tunahan K.Y., Tunahan A., Sezgin A., Kerim E., Merve A., Mehmet A., Kıymet İ.T., Melis Ö., Kamil E., Fikret K., Günsel K. hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme, 4 şüphelinin ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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