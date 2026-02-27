Viranşehir'de kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan karayolunda yaşanan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'a bağlayan karayolunun Karacadağ bölgesinde dün itibariyle başlayan kar yağışı don ve buzlanmaya neden oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan karayolun Karacadağ bölgesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu. Çok sayıda araç yolda ilerleyemedi. Ekiplerin müdahalesi ile ulaşım yeniden sağlanırken yolda buzlanma oluştuğu öğrenildi. Tuzlama çalışmalarının belli aralıklarla yapıldığı yolda şu anda trafik akışının normale döndüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı