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Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde demir doğrama ustası Ramazan Erol, çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Erol, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan demir doğrama ustası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçe kırsalında meydana geldi. Demir doğrama işinde çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Ramazan Erol (40), ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Erol'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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