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Anız yangını tarım malzemelerini kül etti

Anız yangını tarım malzemelerini kül etti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde anız yangını büyüyerek bir büyükbaş hayvanın ölümüne, bir betonarme yapı ve çok sayıda tarım malzemesinin kül olmasına yol açtı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde anız yangınının yayılması nedeniyle bir büyükbaş hayvan telef olurken, 1 betonarme yapı ve çok sayıda tarım malzemesi küle döndü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eşkin Mahallesi Giyimli Mezrası'nda çıkan yangın, büyük maddi hasara yol açtı. İddiaya göre, anızda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı. Yangında bir büyükbaş hayvan telef olurken bazıları ise yaralandı, yaklaşık 500 adet ana sulama borusu, bir betonarme yapı, iki elektrik panosu ve üç takım sulama sistemi kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri traktörlerle yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmlalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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