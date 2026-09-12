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Virajı alamayan sürücünün otomobili devrildi

Virajı alamayan sürücünün otomobili devrildi
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil, ilçenin Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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