Virajı alamayan sürücünün otomobili devrildi
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil, ilçenin Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı